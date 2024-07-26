В Ягуле затянувшийся ремонт дороги довёл жителей до возведения баррикад 

Завьялово. Удмуртия. В Ягуле на время ремонта улицы Заречной по ней ограничили проезд. Чтобы попасть в район Нового Ягула для его жителей организовали объездной путь, который проходит через северо-восточную часть села, по улицам Княжинской и Театральной. Однако работы затянулись и недовольство жителей обеих частей Ягула начало расти.

Улица Заречная является одной из старых центральных улиц Ягула. С появлением новых микрорайонов на неё выросла нагрузка от проезжающих машин. В этот строительный сезон застройщик новых районов начал ремонт достаточно разбитой грунтовки и первым делом провёл отсыпку щебнем. Всего ремонтируется почти километровый участок дороги — к 1 сентября здесь должно появиться асфальтовое покрытие, захватывающее и зону тротуара.

«Сейчас Заречная закрыта для движения. Всем, кто ей пользовался, приходится ехать в объезд — по улицам Театральной и Заречной. Жители этих улиц недовольны, так как они за свой счёт отсыпали дороги, а мы, получается, их портим. Они произвольно делают «лежачих полицейских», строят баррикады из строительного мусора. Кто-то натыкался колёсами на гвозди. В результате администрации каждое утро приходится расчищать улицы от различных рукотворных препятствий», — рассказала «Сусанину» жительница нового микрорайона Александра (имя изменено).

С другой стороны по отсыпанной щебнем улице Заречной продолжают ездить те, кто не желает по тем или иным причинам пользоваться объездом. Игнорируя установленные запрещающие знаки, отдельные жители проезжают по щебёночной подушке, нарушая её структуру. Застройщику приходится вновь и вновь выравнивать полотно, что может сказаться на сроке сдачи объекта.



Фото: vk.com/moyagulskoe

«Наши активисты даже устраивали дежурства на Заречной. Заграждали машинами, не давая проезжать по щебню. Не обходилось без перепалок. Вообще в чатах местных сейчас идёт войнушка. Одна часть села ругается на другую, недовольство выплёскивается на администрацию и застройщика», — рассказала Александра.

Ситуация со строительством складывается действительно непростая. Были выявлены недочёты в выполнении работ, исправление которых увеличивает стоимость работ.

«Речи о неприеме администрацией дороги и отсутствия у подрядчика средств не идёт. Стройконтроль, выигравший торги, не местный, а из Санкт-Петербурга. Он указал подрядчику на имеющиеся, по его мнению, недочеты и предложил пути решения, которые в смету не заложены и стоимостью свыше 10%. Причем решения Стройконтроля ждали еще 20 июля, а он его выдал лишь 23-го числа. Так как контракты заключены районом, этот вопрос решается, и, надеюсь, будет решен, и подрядчик наконец-то сможет выйти на работы, чего он сам тоже желает», — поделился начальник управления МО «Ягульское» Завьяловского района Ильнар Садыйков.



Фото: vk.com/moyagulskoe

Также стало известно, что в ночь с 25 на 26 июля сотрудники полиции задержали на улице Театральной подозреваемого в возведении самовольных заграждений. Мужчина был пойман с поличным во время установки очередной «баррикады». Составлен протокол по статье 12.33 КоАП («Повреждение дорог <...> или других дорожных сооружений»). Теперь гражданину грозит штраф от 5 000 до 10 000 рублей.

«Мы долго этого ждали, но работа полиции на этом не прекратится, поисковые группы продолжат мероприятия, направленные на предупреждение и пресечение указанных фактов. Благодарим сотрудников полиции за службу!! Надеемся на прекращение аналогичных нарушений со стороны жителей или гостей нашей территории», — сообщили в управлении «Ягульское».

«Сусанин» направит запрос главе Завьяловского района Константину Русинову с целью разъяснения всей ситуации и будет следить за развитием событий.