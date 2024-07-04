За выбоины, снежные накаты и заужения на дорогах Ижевска глава города заплатит штраф

Ижевск. Удмуртия. Главе Ижевска Дмитрию Чистякову придется заплатить штраф за ненадлежащее содержание дорог. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртии.

В феврале 2024 года прокуратура Октябрьского района выявила многочисленные нарушения требований ГОСТ при содержании автомобильных дорог Ижевска. Прокурор обнаружил множество выбоин, наличие рыхлого снега, снежных накатов, валов, заужения проезжих частей.

В отношении главы города возбудили дело об административном правонарушении по части 1 статьи 12.34 КоАП России («Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог»). В результате мэру назначили штраф 20 тыс. рублей.

Решение о привлечении к административной ответственности попытались обжаловать. В июне 2024 года Октябрьский районный суд Ижевска рассмотрел жалобу главы города, но не удовлетворил её. Постановление вступило в законную силу.