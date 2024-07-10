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Специалисты дадут оценку технического состояния автодорог ижевской агломерации

14:20, 10 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Специалисты дадут оценку технического состояния автодорог ижевской агломерации
14:20, 10 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
108
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#дороги
Фото: ИА «Сусанин»
108
0

Общая протяжённость дорог, которые предстоит проверить, составляет 54,9 км.

Ижевск. Удмуртия. Техническое состояние дорог ижевской агломерации подвергнут диагностике, анализу и оценке. Будет определена степень соответствия фактического состояния проезжих частей нормативным требованиям. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок. 

Заявки от подрядчиков принимаются до 17 июня. Начальная цена контракта составляет 960 тыс. рублей.

В ходе анализа будет составлен список дорог, в первую очередь требующих капитального ремонта. Всего планируется проверить 54,9 км дорожного полотна. 

14:20, 10 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
108
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#дороги