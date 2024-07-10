Специалисты дадут оценку технического состояния автодорог ижевской агломерации

Ижевск. Удмуртия. Техническое состояние дорог ижевской агломерации подвергнут диагностике, анализу и оценке. Будет определена степень соответствия фактического состояния проезжих частей нормативным требованиям. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.

Заявки от подрядчиков принимаются до 17 июня. Начальная цена контракта составляет 960 тыс. рублей.

В ходе анализа будет составлен список дорог, в первую очередь требующих капитального ремонта. Всего планируется проверить 54,9 км дорожного полотна.