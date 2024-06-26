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Суд обязал привести в порядок сельскую дорогу в Удмуртии

12:10, 26 июня, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Суд обязал привести в порядок сельскую дорогу в Удмуртии
12:10, 26 июня, 2024
Михей Кузнецов
журналист
43
0
#Сарапульский район\n#село\n#дороги
Фото: ИА «Сусанин»
43
0

Работы в Сарапульском районе должны провести до 31 декабря 2025 года.

Сарапул. Удмуртия. Сарапульский райсуд обязал районную администрацию привести сельскую дорогу в нормативное состояние. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Суд установил, что проезжая часть от дома №80 до дома №104 по улице Советской в селе Уральский не имеет покрытия и представляет собой ничем не укрепленное грунтовое полотно

Так как выявленные нарушения содержания дороги затрудняют движение транспорта и могут привести к авариям, суд возложил на районную администрацию обязанность привести дорогу в порядок до 31 декабря 2025 года.

Решение не вступило в законную силу.

12:10, 26 июня, 2024
Михей Кузнецов
журналист
43
0
#Сарапульский район\n#село\n#дороги