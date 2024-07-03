В США страж порядка проверил документы у водителя «НЛО»

Джефферсон-Сити. США. Помощник шерифа остановил на трассе в США машину, тюнингованную под летающую тарелку. Случай произошел в штате Миссури, пишет Лента.ру со ссылкой на New York Post.

Выяснилось, что необычное транспортное средство направлялось в Розуэлл, штат Нью-Мексико, где проводится фестиваль НЛО. Автомобиль остановили за пересечение полосы в неположенном месте. Также выяснилось, что владелец просрочил номер.

«Был короткий разговор о его космической (исправлено) государственной регистрации, но нас заверили, что займутся этим вопросом, когда вернутся на Криптон», — отмечается в заявлении офиса шерифа. «Инопланетянину» вынесли письменное предупреждение.