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В США страж порядка проверил документы у водителя «НЛО»

17:49, 03 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
В США страж порядка проверил документы у водителя «НЛО»
17:49, 03 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
76
0
#США\n#полиция\n#дороги\n#происшествие\n#курьезы\n#НЛО
Фото: pxhere.com
76
0

Необычное транспортное средство направлялось на фестиваль летающих тарелок в Нью-Мексико.

Джефферсон-Сити. США. Помощник шерифа остановил на трассе в США машину, тюнингованную под летающую тарелку. Случай произошел в штате Миссури, пишет Лента.ру со ссылкой на New York Post.

Выяснилось, что необычное транспортное средство направлялось в Розуэлл, штат Нью-Мексико, где проводится фестиваль НЛО. Автомобиль остановили за пересечение полосы в неположенном месте. Также выяснилось, что владелец просрочил номер. 

«Был короткий разговор о его космической (исправлено) государственной регистрации, но нас заверили, что займутся этим вопросом, когда вернутся на Криптон», — отмечается в заявлении офиса шерифа. «Инопланетянину» вынесли письменное предупреждение.

17:49, 03 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
76
0
#США\n#полиция\n#дороги\n#происшествие\n#курьезы\n#НЛО