На перекрёстке улиц Ленина и Коммунаров в Ижевске вновь образовался провал

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске после проливных дождей дали знать о себе старые дорожные провалы и выбоины. Где-то машины «уходили в текстуры», а где-то дело дошло до пробития колёс. Администрация Ижевска реагирует в комментариях под каждым случаем, но зачастую ответы горожан не удовлетворяют.

Вновь образовался провал на трамвайных путях, пересекающих перекрёсток улиц Ленина и Коммунаров. В яму колесом угодил легковой автомобиль.

«Работы по восстановлению подземных коммуникаций на этом перекрестке пока не проводились, запланированы на предстоящие выходные и на первые выходные июля. Замену колодцев проведет Ижводоканал», — отметили в пресс-службе администрации города.

Напомним, последний раз провал на этом участке образовывался в мае, а до этого в марте. И в те случаи в яму попадали автомобили.

Также провал асфальта замечен на улице Ленина возле строения №184. В администрации ответили, что ограждение здесь выставят 25 июня.