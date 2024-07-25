В Алнашском районе отремонтировали разбитую дорогу на границе с Татарстаном

Алнаши. Удмуртия. В Алнашском районе завершен капитальный ремонт разбитого участка дороги от Асановского совхоза-техникума до границы с Татарстаном. Протяженность обновленного участка составила 3 км, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Работы на данном проблемном объекте начались еще в мае, рассказал директор подрядной организации «Органик» Алексей Наймушин. В ходе ремонта строители фактически заново проложили эту дорогу.

«В ходе работы мы практически вновь формировали профиль дороги, подтягивали и поднимали обочины. При укладке нижнего слоя асфальтобетона на двух участках снова вышли пучины, потому пришлось вскрывать основание и менять его с добавлением свежих материалов. Только после этих работ мы приступили к укладке верхнего слоя покрытия дороги», — пояснил Алексей Наймушин.

Сейчас работы полностью завершены. На объекте уложено два слоя асфальтобетона, оборудованы съезды на примыкающие дороги, отсыпаны и укреплены обочины, отремонтированы оголовки водопропускных труб, очищены от растительности участки вдоль обочин, а также благоустроена остановка общественного транспорта.

Приемочная комиссия, в которую вошли представители регионального «Управтодора», подрядчика, Госавтоинспекции, а также общественники, выдала положительное заключение. Объект принят в эксплуатацию.