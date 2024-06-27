На 134 участках гарантийных дорог в Удмуртии подрядчики уже устранили выявленные замечания

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в текущем дорожно-строительном сезоне устранили дефекты на 134 участках гарантийных дорог. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии.

С 1 апреля по 31 мая в регионе технические комиссии проверили 1089 дорожных объектов, которые были отремонтированы с 2018 по 2023 годы. 901 объект — это дороги муниципальных образований, а 188 — региональные трассы.

В результате специалисты не оставили замечаний только на 350 объектах. На дефектных участках уже начались ремонтные работы, которые должны завершиться до середины июля.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексей Горбачев заявил, что в 2024 году проблемным объектом стала региональная дорога Бураново-Киясово. Её ремонтировали в 2021 году, и при укладке асфальта рабочие допустили нарушения температурного режима. Теперь подрядчик ликвидирует возникшие дефекты дорожного полотна.

Отмечается, что чаще всего на дорогах с асфальтобетонным покрытием встречаются поперечные и продольные трещины, а также можно заметить просадки заделанных отверстий в местах отбора проб дорожного покрытия.

«При проверке дорог мы обязательно обращаем внимание на керны. Требование ГОСТа такое, что керн должен устраняться тем же асфальтом, который вокруг. Эти нюансы, казалось бы незначительные, очень влияют на качество. Серьезное внимание обращаем на подходы к остановочным комплексам на региональных трассах, очень важно, чтобы это было сделано качественно. Иначе через год-два придется идти по грязи», — пояснил член регионального штаба Общероссийского Народного Фронта Удмуртии Андрей Цаплин.

Отмечается, что в Удмуртии постепенно увеличивается гарантийный срок дорожных объектов. Сейчас он составляет 6 лет.