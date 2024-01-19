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Ушёл из жизни последний ветеран Великой Отечественной войны Можгинского района

15:40, 19 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Ушёл из жизни последний ветеран Великой Отечественной войны Можгинского района
15:40, 19 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
904
0
#ветер\n#Великая Отечественная Война\n#Удмуртия
Фото: vk.com/id780942735
904
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До столетия Виктор Никонорович Ваганов не дожил менее года.

Можга. Удмуртия. Ушёл из жизни последний ветеран Великой Отечественной войны Можгинского района – Виктор Никонорович Ваганов. Он скончался спустя 9 дней после своего 99-летия. Об этом сообщил глава Можги Эрик Уразов на своей странице «ВКонтакте».

Виктор Никонорович родился в деревне Юрук Можгинского района 10 января 1925 года.

В 1942 году после окончания 10 классов он был направлен в 3-е Ленинградское пехотное училище, эвакуированное в Воткинск. В 1944 году он закончил училище и в звании лейтенанта отправился на фронт, где начал свою военную карьеру командиром взвода.

После был направлен на Западную Украину, где служил до 1947 года. Виктор Ваганов проходил службу в городах Арзамас-16 и Саров.

За период службы был награждён 20 наградами. Среди самых почётных: два ордена Красной звезды, орден Отечественной войны 2 степени, медаль «За Победу над Германией» и медаль Чехословакии «За храбрость».

«От себя лично и от всех можгинцев выражаю соболезнование семье, родным и близким в связи с тяжелой утратой», — высказался Эрик Уразов.

Напомним, ранее последний ветеран Великой Отечественной войны скончался в Кезском районе.

15:40, 19 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
904
0
#ветер\n#Великая Отечественная Война\n#Удмуртия