Можга. Удмуртия. Ушёл из жизни последний ветеран Великой Отечественной войны Можгинского района – Виктор Никонорович Ваганов. Он скончался спустя 9 дней после своего 99-летия. Об этом сообщил глава Можги Эрик Уразов на своей странице «ВКонтакте».

Виктор Никонорович родился в деревне Юрук Можгинского района 10 января 1925 года.

В 1942 году после окончания 10 классов он был направлен в 3-е Ленинградское пехотное училище, эвакуированное в Воткинск. В 1944 году он закончил училище и в звании лейтенанта отправился на фронт, где начал свою военную карьеру командиром взвода.

После был направлен на Западную Украину, где служил до 1947 года. Виктор Ваганов проходил службу в городах Арзамас-16 и Саров.

За период службы был награждён 20 наградами. Среди самых почётных: два ордена Красной звезды, орден Отечественной войны 2 степени, медаль «За Победу над Германией» и медаль Чехословакии «За храбрость».

«От себя лично и от всех можгинцев выражаю соболезнование семье, родным и близким в связи с тяжелой утратой», — высказался Эрик Уразов.

Напомним, ранее последний ветеран Великой Отечественной войны скончался в Кезском районе.