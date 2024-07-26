В Кезу на открытии республиканских летних игр планируют запустить 90-метровый шлейф салютов

Кез. Удмуртия. В Кезском районе завершаются последние приготовления к принятию 33-х Республиканских летних сельских спортивных игр (0+). На центральном стадионе Кеза «Олимп» идут репетиции церемонии открытия ежегодной олимпиады районов Удмуртии, пишет местное издание «Звезда».

Напомним, Игры пройдут в Кезу с 30 июля по 3 августа. В этом году в программу игр помимо традиционных видов, таких как лапта, легкая атлетика и других, впервые в качестве эксперимента включены соревнования по маунтинбайку и вольной борьбе.

Как пишет районная газета «Звезда», изюминкой открытия Игр, которое состоится 31 июля, может стать масштабный фейерверк с огненным шлейфом на 90 метров.