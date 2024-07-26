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В Кезу на открытии республиканских летних игр планируют запустить 90-метровый шлейф салютов

09:57, 26 июля, 2024
Андрей Поносов
журналист
В Кезу на открытии республиканских летних игр планируют запустить 90-метровый шлейф салютов
09:57, 26 июля, 2024
Андрей Поносов
журналист
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#Удмуртия\n#спорт\n#сельские спортивные игры\n#Кезский район
Фото: ru.freepik.com
296
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В поселке продолжаются репетиции торжественного старта ежегодной олимпиады сельских районов Удмуртии.

Кез. Удмуртия. В Кезском районе завершаются последние приготовления к принятию 33-х Республиканских летних сельских спортивных игр  (0+). На центральном стадионе Кеза «Олимп» идут репетиции церемонии открытия ежегодной олимпиады районов Удмуртии, пишет местное издание «Звезда».

Напомним, Игры пройдут в Кезу с 30 июля по 3 августа. В этом году в программу игр помимо традиционных видов, таких как лапта, легкая атлетика и других, впервые в качестве эксперимента включены соревнования по маунтинбайку и вольной борьбе.

Как пишет районная газета «Звезда», изюминкой открытия Игр, которое состоится 31 июля, может стать масштабный фейерверк с огненным шлейфом на 90 метров.

09:57, 26 июля, 2024
Андрей Поносов
журналист
296
0
#Удмуртия\n#спорт\n#сельские спортивные игры\n#Кезский район