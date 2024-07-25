Дожди и грозы пройдут в Удмуртии в четверг

Ижевск. Удмуртия. Облачную с прояснениями погоду обещают синоптики в четверг, 25 июля, в Удмуртии. По республике пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Об этом сообщает ГУ МЧС России по УР на основании данных регионального Гидрометцентра.

Днем температура воздуха не превысит +15…+20 С°, в ночные часы столбики термометров опустятся на отметки 7-12 градусов. Ветер восточный, 9-14 метров в секунду.

Атмосферное давление 740 мм ртутного столба, это ниже нормы. Относительная влажность воздуха 76%.