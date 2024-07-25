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Дожди и грозы пройдут в Удмуртии в четверг

06:55, 25 июля, 2024
Андрей Поносов
журналист
Дожди и грозы пройдут в Удмуртии в четверг
06:55, 25 июля, 2024
Андрей Поносов
журналист
433
0
#Удмуртия\n#погода\n#Гидрометцентр
433
0

Днем температура воздуха поднимется до +20 градусов.

Ижевск. Удмуртия. Облачную с прояснениями погоду обещают синоптики в четверг, 25 июля, в Удмуртии. По республике пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Об этом сообщает ГУ МЧС России по УР на основании данных регионального Гидрометцентра.

Днем температура  воздуха не превысит +15…+20 С°, в ночные часы столбики термометров опустятся на отметки 7-12 градусов. Ветер восточный, 9-14 метров в секунду.

Атмосферное давление 740 мм ртутного столба, это ниже нормы. Относительная влажность воздуха 76%.

06:55, 25 июля, 2024
Андрей Поносов
журналист
433
0
#Удмуртия\n#погода\n#Гидрометцентр