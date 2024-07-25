Аграрии Удмуртии получили возможность быстрее получать ветеринарные заключения на свою продукцию

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртский ветеринарно-диагностический центр закупили лабораторное оборудование на сумму более 22 млн рублей. Новые приборы позволят в разы повысить скорость и точность исследований широкого спектра материалов, поступающих для оценки их безопасности в республиканскую Госветслужбу, сообщает пресс-центр Главного управления ветеринарии Удмуртской Республики. Господдержка оказана в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

К примеру, прибор для иммуноферментного анализа позволяет проводить исследования молока и молокопродуктов на 52 группы веществ, в том числе на антибиотики и 9 микотоксинов. Если раньше анализ пробы только на 1 микотоксин проводился в течение дня, то сейчас исследование на 9 микотоксинов занимают 3 часа.

Скорость и объем исследуемых образцов крови на опасные заболевания, такие как африканская чума свиней, птичий грипп, ящур, увеличилась в 5 раз. А инфракрасный анализатор позволяет всего за 2 минуты исследовать и оценить качество и безопасность комбикормов, сенажа, силоса и других видов кормов. Раньше на это уходило от 3-х дней до недели.

«Мы диагностируем не только инфекционные и инвазивные заболевания животных, работаем практически со всеми видами пищевых продуктов – определяем качество и безопасность мясной, рыбной и молочной продукции, а также хлебобулочных изделий. Проводим исследования и объектов внешней среды – воды, почвы, антибиотиков и лекарственных препаратов», — рассказала директор Удмуртского ветеринарно-диагностического центра Ольга Милаева.