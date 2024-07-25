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«Карусель» для доения коров запустили в вавожском колхозе имени Мичурина

12:15, 25 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
«Карусель» для доения коров запустили в вавожском колхозе имени Мичурина
12:15, 25 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
27
0
#Вавож\n#Удмуртия\n#коровы\n#сельское хозяйство
Фото: Администрация Вавожского района
27
0

На вращающейся площадке одновременно могут разместиться 40 бурёнок.

Вавож. Удмуртия. В колхозе имени Мичурина Вавожского района запустили доильный зал «Карусель». Об этом сообщили в районной администрации.

Колхозная ферма рассчитана на 1 200 животных. Сейчас запущен один корпус с доильным залом на 620 коров. Здесь имеется вращающаяся платформа, на которой одновременно можно разместить 40 бурёнок. 

Напомним, корову по кличке Райская из сельхозкооператива «Колхоз «Луч» Вавожского района признали абсолютной чемпионкой смотра-конкурса, который прошёл в рамках Межрегионального агропромышленного форума «АгроПро».

12:15, 25 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
27
0
#Вавож\n#Удмуртия\n#коровы\n#сельское хозяйство