Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Из Удмуртии в столичные рантье Лонгрид Чистая природа — главный смысл нашей работы Лонгрид Время альтернативной энергии Лонгрид

Улицу Голублева в Ижевске, куда переехал автобусный парк, начали отсыпать щебнем

15:35, 25 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Улицу Голублева в Ижевске, куда переехал автобусный парк, начали отсыпать щебнем
15:35, 25 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
266
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт дорог\n#ИПОПАТ
Фото: ИА «Сусанин»
266
0

Ранее горожане отметили состояние «самой пыльной улицы города».

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске начали ремонтировать улицу Голублева, на которую недавно переехал автопарк АО «ИПОПАТ». Об этом сообщила пресс-служба пассажироперевозчика. 

Работы по щебенению «самой пыльной улицы города» стартовали 25 июля. «ИПОПАТ» их ведёт совместно с администрацией города. За два дня дорожники выровняют дорогу от улицы Новоажимова до ворот нового автопарка.

Также в будущем планируется капитальный ремонт всей улицы Голублева. 

15:35, 25 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
266
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт дорог\n#ИПОПАТ