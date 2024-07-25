Улицу Голублева в Ижевске, куда переехал автобусный парк, начали отсыпать щебнем

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске начали ремонтировать улицу Голублева, на которую недавно переехал автопарк АО «ИПОПАТ». Об этом сообщила пресс-служба пассажироперевозчика.

Работы по щебенению «самой пыльной улицы города» стартовали 25 июля. «ИПОПАТ» их ведёт совместно с администрацией города. За два дня дорожники выровняют дорогу от улицы Новоажимова до ворот нового автопарка.

Также в будущем планируется капитальный ремонт всей улицы Голублева.