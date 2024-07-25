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На трассе Ижевск-Игра загорелся грузовик

12:55, 25 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
На трассе Ижевск-Игра загорелся грузовик
12:55, 25 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
75
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#Игра\n#Удмуртия\n#пожар
Фото: Государственная противопожарная служба Удмуртии
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На помощь пришли проезжающие мимо пожарные.

Игра. Удмуртия. Неподалёку от села Чутырь Игринского района произошло возгорание в грузовике «КАМАЗ». Об этом сообщила государственная противопожарная служба Удмуртии. 

Отряд противопожарной службы утром 25 июля следовал по трассе Ижевск-Игра на аттестацию личного состава одного из районных подразделений. У селя Чутырь бойцы наткнулись на горящий грузовик и с ходу принялись тушить пламя при помощи огнетушителя. Спасатели боролись с огнём до прибытия поста пожарно-спасательной части села Чутырь, после чего совместными усилиями возгорание было ликвидировано. 

12:55, 25 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
75
0
#Игра\n#Удмуртия\n#пожар