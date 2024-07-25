На трассе Ижевск-Игра загорелся грузовик

Игра. Удмуртия. Неподалёку от села Чутырь Игринского района произошло возгорание в грузовике «КАМАЗ». Об этом сообщила государственная противопожарная служба Удмуртии.

Отряд противопожарной службы утром 25 июля следовал по трассе Ижевск-Игра на аттестацию личного состава одного из районных подразделений. У селя Чутырь бойцы наткнулись на горящий грузовик и с ходу принялись тушить пламя при помощи огнетушителя. Спасатели боролись с огнём до прибытия поста пожарно-спасательной части села Чутырь, после чего совместными усилиями возгорание было ликвидировано.