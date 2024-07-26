Ветреную погоду и кратковременные дожди обещают в Удмуртии 26 июля

Ижевск. Удмуртия. Переменную облачность прогнозируют синоптики в пятницу, 26 июля, в Удмуртии. Местами по республике ожидаются кратковременные дожди. Об этом сообщает ГУ МЧС России по УР со ссылкой на информацию регионального Гидрометцентра.

Днем температура воздуха составит +15…+20 С°, ночью прогнозируется от 7 до 12 градусов тепла. Ветер северный, 9-14 метров в секунду.

Атмосферное давление 740 мм ртутного столба, это ниже нормальных отметок. Относительная влажность воздуха 76%.