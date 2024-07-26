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Ветреную погоду и кратковременные дожди обещают в Удмуртии 26 июля

07:05, 26 июля, 2024
Андрей Поносов
журналист
Ветреную погоду и кратковременные дожди обещают в Удмуртии 26 июля
07:05, 26 июля, 2024
Андрей Поносов
журналист
141
0
#Удмуртия\n#погода\n#Гидрометцентр
141
0

Днем воздух прогреется до +20 градусов.

Ижевск. Удмуртия. Переменную облачность прогнозируют синоптики в пятницу, 26 июля, в Удмуртии. Местами по республике ожидаются кратковременные дожди. Об этом сообщает ГУ МЧС России по УР со ссылкой на информацию регионального Гидрометцентра.

Днем температура  воздуха составит +15…+20 С°, ночью прогнозируется от 7 до 12 градусов тепла. Ветер северный, 9-14 метров в секунду.

Атмосферное давление 740 мм ртутного столба, это ниже нормальных отметок. Относительная влажность воздуха 76%.

07:05, 26 июля, 2024
Андрей Поносов
журналист
141
0
#Удмуртия\n#погода\n#Гидрометцентр