Жительница Удмуртии в панике помогла распространиться пожару в собственном доме

Малая Пурга. Удмуртия. Жительница Малопургинского района лишилась жилища из-за незнания законов физики. Увидев задымление в своем доме, она решила проветрить помещение, не убедившись в источнике огня, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Удмуртии.

Пожар произошел 25 июля в одном из частных домовладений в селе Пугачево. Хозяйка дома работала на приусадебном участке на огороде, когда к ней подошел сосед и спросил, почему из печной трубы её дома идёт черный дым. Женщина немедленно забежала в задымленный дом, взяла документы, открыла настежь двери и окна.

«Она не видела огонь и подумала, что, открыв все, сможет проветрить помещение. Но получилось наоборот. Поток воздуха дал дополнительную подпитку и пламя распространилось с большей скоростью», — пояснил дознаватель МЧС России Андрей Данилов.

В ликвидации пожара участвовали спасатели Государственной противопожарной службы Удмуртии и пожарные МЧС России из Татарстана. Несмотря на усилия огнеборцев, жилище утрачено. Причиной возгорания называют короткое замыкание в электророзетке.