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В 2025 году прожиточный минимум в Удмуртии увеличится

09:50, 25 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В 2025 году прожиточный минимум в Удмуртии увеличится
09:50, 25 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
277
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#прожиточный минимум
Фото: ИА «Сусанин»
277
0

На душу населения он составит более 15 тыс. рублей. 

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии установлена величина прожиточного минимума на 2025 год. Соответствующее постановление опубликовано на портале Udmurt.ru.

В расчёте на душу населения прожиточный минимум составит 15 782 рубля, для трудоспособного населения — 17 202 рубля, пенсионеров — 13 573 рубля, а для детей — 15 309 рублей.

Постановление вступает в силу с 1 января 2025 года. 

Напомним, что в текущем году прожиточный минимум на душу населения составлял 13 753 рубля, а для трудоспособного населения — 14 991 рубль.

09:50, 25 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
277
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#прожиточный минимум