В предстоящие выходные жителей Удмуртии ждёт похолодание

Ижевск. Удмуртия. В выходные на территории Удмуртии ожидается ветреная погода. Ночные температуры достигнут +8…+14 градусов. Об этом сообщает удмуртский Гидрометцентр.

В субботу дождей не ожидается. Ночью столбики термометров покажут +9…+14 градусов, днём воздух прогреется до +17…+22.

В ночь на 28 июля похолодает до +8…+13 градусов. Днём температура воздуха не превысит +13…+18 градусов. В отдельных районах пройдут дожди.

В понедельник днём потеплеет до +16…+21 градуса. Осадки сохранятся местами.

По предварительным данным, к середине следующей недели температура воздуха сильно не изменится.