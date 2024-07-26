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В предстоящие выходные жителей Удмуртии ждёт похолодание

11:30, 26 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В предстоящие выходные жителей Удмуртии ждёт похолодание
11:30, 26 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
175
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода
Фото: ИА «Сусанин»
175
0

В воскресенье воздух прогреется лишь до +18 градусов.

Ижевск. Удмуртия. В выходные на территории Удмуртии ожидается ветреная погода. Ночные температуры достигнут +8…+14 градусов. Об этом сообщает удмуртский Гидрометцентр

В субботу дождей не ожидается. Ночью столбики термометров покажут +9…+14 градусов, днём воздух прогреется до +17…+22. 

В ночь на 28 июля похолодает до +8…+13 градусов. Днём температура воздуха не превысит +13…+18 градусов. В отдельных районах пройдут дожди.

В понедельник днём потеплеет до +16…+21 градуса. Осадки сохранятся местами.

По предварительным данным, к середине следующей недели температура воздуха сильно не изменится. 

11:30, 26 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
175
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода