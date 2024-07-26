В предстоящие выходные жителей Удмуртии ждёт похолодание

В воскресенье воздух прогреется лишь до +18 градусов.
Ижевск. Удмуртия. В выходные на территории Удмуртии ожидается ветреная погода. Ночные температуры достигнут +8…+14 градусов. Об этом сообщает удмуртский Гидрометцентр.
В субботу дождей не ожидается. Ночью столбики термометров покажут +9…+14 градусов, днём воздух прогреется до +17…+22.
В ночь на 28 июля похолодает до +8…+13 градусов. Днём температура воздуха не превысит +13…+18 градусов. В отдельных районах пройдут дожди.
В понедельник днём потеплеет до +16…+21 градуса. Осадки сохранятся местами.
По предварительным данным, к середине следующей недели температура воздуха сильно не изменится.