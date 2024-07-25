За полгода в бюджет Ижевска организации-должники вернули более 10 млн рублей

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске комиссия администрации города по ликвидации задолженности по налоговым и иным обязательным платежам рассмотрела 24 июля дела в отношении 23 организаций. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Организации имеют долги по налогам в бюджеты разных уровней, часть накопила долги по договорам аренды земли. Также некоторые должники допускают неформальную занятость, выплату заработной платы ниже МРОТ, отсутствие отчетности по трудоустроенным сотрудникам.

В отношении неплательщиков ведётся претензионно-исковая работа. Всего с начала 2024 года ижевский организации-должники вернули 105,8 млн рублей в бюджетную систему, из которых 10,6 млн — в бюджет столицы Удмуртии.