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В Удмуртии увеличился выпуск мяса птицы и скота

11:55, 26 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Удмуртии увеличился выпуск мяса птицы и скота
11:55, 26 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
84
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#сельское хозяйство\n#продовольствие
Фото: Джордана Уитта на Unsplash
84
0

Также выросли показатели производства куриных яиц.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии вырос выпуск куриных яиц и мяса. Об этом сообщает «Интерфакс-Поволжье» со ссылкой на Удмуртстат. 

С января по июнь 2024 года в республике выпустили 77 тыс. тонн мяса скота и птицы. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 2,9%. На 4,9% вырос выпуск яиц. Всего за первое полугодие текущего года несушки дали региону 543,9 млн штук яиц.

Молока за вышеуказанный период произвели 545,5 тыс. тонн, что на 6% больше первого полугодия 2023 года. 

Напомним, в ближайшие пять лет в Удмуртии планируют увеличить объем производства молока на 70%. До 1,7 млн тонн молока в год должны вырасти объемы производства к 2030 году.

11:55, 26 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
84
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#сельское хозяйство\n#продовольствие