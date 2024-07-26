В Удмуртии увеличился выпуск мяса птицы и скота

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии вырос выпуск куриных яиц и мяса. Об этом сообщает «Интерфакс-Поволжье» со ссылкой на Удмуртстат.

С января по июнь 2024 года в республике выпустили 77 тыс. тонн мяса скота и птицы. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 2,9%. На 4,9% вырос выпуск яиц. Всего за первое полугодие текущего года несушки дали региону 543,9 млн штук яиц.

Молока за вышеуказанный период произвели 545,5 тыс. тонн, что на 6% больше первого полугодия 2023 года.

Напомним, в ближайшие пять лет в Удмуртии планируют увеличить объем производства молока на 70%. До 1,7 млн тонн молока в год должны вырасти объемы производства к 2030 году.