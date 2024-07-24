На улице Полесской в посёлке Октябрьском дожди вновь размыли лестницу

Завьялово. Удмуртия. В посёлке Октябрьский Завьяловского района проливной дождь размыл грунт под лестничным спуском на улице Полесской. Об этом сообщили жители в социальных сетях.

Отметим, что аналогичный случай произошёл 4 июня. Тогда грунт подмыло в середине лестничного спуска. Ливень 24 июля размыл верхний ярус лестницы, один из маршей покосился на бок.

В администрации Завьяловского района ранее сообщили, что планируется снос данного лестничного спуска. Работы планируется провести до 15 августа.