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На улице Полесской в посёлке Октябрьском дожди вновь размыли лестницу

16:55, 24 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
На улице Полесской в посёлке Октябрьском дожди вновь размыли лестницу
16:55, 24 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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#Завьялово\n#Удмуртия\n#городская среда\n#благоустройство
Фото: vk.com/iggs18
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Часть пролёта обвалилась вместе с грунтом.

Завьялово. Удмуртия. В посёлке Октябрьский Завьяловского района проливной дождь размыл грунт под лестничным спуском на улице Полесской. Об этом сообщили жители в социальных сетях. 

Отметим, что аналогичный случай произошёл 4 июня. Тогда грунт подмыло в середине лестничного спуска. Ливень 24 июля размыл верхний ярус лестницы, один из маршей покосился на бок. 

В администрации Завьяловского района ранее сообщили, что планируется снос данного лестничного спуска. Работы планируется провести до 15 августа.

16:55, 24 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
191
0
#Завьялово\n#Удмуртия\n#городская среда\n#благоустройство