Ижевск. Удмуртия. Функционал назначенного советником главы Удмуртии Михаила Трофимова не изменится. Об этом «Сусанину» сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

Напомним, весной 2023 он стал советником председателя правительства Удмуртии. «Его функциональные обязанности останутся прежними. Михаил Трофимов назначен советником главы Удмуртской Республики в связи с недавними кадровыми изменениями в правительстве Удмуртии», — уточнили в пресс-службе. Ранее пост председателя правительства покинул Ярослав Семенов, теперь его обязанности исполняет Ольга Абрамова.

Михаил Трофимов продолжит представлять Удмуртию в ЛНР, на подшефной региону территории — Лутугинском муниципальном округе. Будучи советником, он занимался доведением гуманитарной помощи от Удмуртии, организовал реализацию основных мероприятий Специального инфраструктурного проекта.

Так, например, в июне 2023 года в подшефный район отправили школьные автобусы из Удмуртии.