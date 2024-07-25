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Функционал назначенного советником главы Удмуртии Михаила Трофимова не изменится

16:20, 25 июля, 2024
Функционал назначенного советником главы Удмуртии Михаила Трофимова не изменится
16:20, 25 июля, 2024
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#Михаил Трофимов
Фото: vk.com/m_trofimov
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Причиной назначения стали кадровые изменения в правительстве региона.

Ижевск. Удмуртия. Функционал назначенного советником главы Удмуртии Михаила Трофимова не изменится. Об этом «Сусанину» сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

Напомним, весной 2023 он стал советником председателя правительства Удмуртии. «Его функциональные обязанности останутся прежними. Михаил Трофимов назначен советником главы Удмуртской Республики в связи с недавними кадровыми изменениями в правительстве Удмуртии», — уточнили в пресс-службе. Ранее пост председателя правительства покинул Ярослав Семенов, теперь его обязанности исполняет Ольга Абрамова.

Михаил Трофимов продолжит представлять Удмуртию в ЛНР, на подшефной региону территории — Лутугинском муниципальном округе. Будучи советником, он занимался доведением гуманитарной помощи от Удмуртии, организовал реализацию основных мероприятий Специального инфраструктурного проекта.

Так, например, в июне 2023 года в подшефный район отправили школьные автобусы из Удмуртии.

16:20, 25 июля, 2024
391
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Михаил Трофимов