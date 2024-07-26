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На улице Ленина вновь начнётся ремонт трамвайных путей

09:57, 26 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
На улице Ленина вновь начнётся ремонт трамвайных путей
09:57, 26 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
513
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#трамваи
Фото: ИА «Сусанин»
513
0

Работы будут идти по ночам и движение частично ограничат лишь для трамваев.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске с 26 июля по 4 августа пройдёт ремонт трамвайных путей на улице Ленина. Об этом сообщает МУП «ИжГЭТ». 

Ремонт путей будет проходить по ночам с 22:00 до 05:00. В это время движение трамваев маршрутов №№ 2,5, 10 по улице Ленина остановят. Транспорт перенаправят на другие линии.

Маршрут №2:

·        Буммаш – улица Халтурина - улица Промышленная;

·        улица Промышленная - улица Халтурина - Буммаш.

Маршрут №5:

·        Буммаш – улица Серова – улица Кирова – улица Карла Маркса – Центр – улица Огнеупорная;

·        улица Огнеупорная – Центра – улица Карла Маркса – улица Кирова – улица Серова – Буммаш.

Маршрут №10

·        улица Ворошилова – улица Промышленная;

·        улица Промышленная – улица Ворошилова.

«Владельцам ежемесячных проездных на трамвай напоминаем, что вы можете воспользоваться ими для оплаты проезда в троллейбусе», — отметили в «ИжГЭТ».

09:57, 26 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
513
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#трамваи