На улице Ленина вновь начнётся ремонт трамвайных путей

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске с 26 июля по 4 августа пройдёт ремонт трамвайных путей на улице Ленина. Об этом сообщает МУП «ИжГЭТ».

Ремонт путей будет проходить по ночам с 22:00 до 05:00. В это время движение трамваев маршрутов №№ 2,5, 10 по улице Ленина остановят. Транспорт перенаправят на другие линии.

Маршрут №2:

· Буммаш – улица Халтурина - улица Промышленная;

· улица Промышленная - улица Халтурина - Буммаш.

Маршрут №5:

· Буммаш – улица Серова – улица Кирова – улица Карла Маркса – Центр – улица Огнеупорная;

· улица Огнеупорная – Центра – улица Карла Маркса – улица Кирова – улица Серова – Буммаш.

Маршрут №10

· улица Ворошилова – улица Промышленная;

· улица Промышленная – улица Ворошилова.

«Владельцам ежемесячных проездных на трамвай напоминаем, что вы можете воспользоваться ими для оплаты проезда в троллейбусе», — отметили в «ИжГЭТ».