С 2025 года в Удмуртии начнут индексировать пенсии работающим пенсионерам

Ижевск. Удмуртия. Работающим пенсионерам из Удмуртии начнут индексировать пенсии с 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба отделения Социального фонда России по Удмуртии.

Согласно поправкам в федеральном законе о страховых пенсиях, выплаты работающим пенсионерам будут повышаться также, как у неработающих.

В соответствии с внесенными изменениями теперь все виды страховых пенсий, в том числе по инвалидности и потере кормильца, будут индексироваться независимо от выполнения трудовой деятельности. Особенность механизма повышения заключается в том, что индексацию применяют не к выплачиваемой пенсии, а к размеру проиндексированной пенсии за предыдущие три года.

Например, средний размер выплат работающего пенсионера составляет 18 тыс. рублей. С учетом пропущенных индексаций размер пенсии составит 23 тыс. рублей. Считать индексацию будут по второй сумме, но при этом прибавка установится к получаемой пенсии в 18 тыс. рублей. После увольнения с работы выплата пенсионеру будет увеличена, исходя из всех пропущенных повышений.

Возобновление индексации пройдет в следующем году автоматически. Прибавка коснется 78 тыс. жителей Удмуртии, рассказал управляющий Отделением СФР по Удмуртии Алексей Бельтюков.