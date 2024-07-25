Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Из Удмуртии в столичные рантье Лонгрид Чистая природа — главный смысл нашей работы Лонгрид Время альтернативной энергии Лонгрид

Жители Удмуртии могут помочь в формировании фотовыставки «Фотографии из старого сундука»

13:50, 25 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Жители Удмуртии могут помочь в формировании фотовыставки «Фотографии из старого сундука»
13:50, 25 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
89
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#история
Фото: Юрий Абашев
89
0

Снимки из семейных альбомов пополнят экспозицию. 

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске с 5 августа начнёт работу республиканская фотовыставка «Фотографии из старого сундука» (18+). Жители Удмуртии могут помочь в её формировании. Об этом сообщает пресс-служба республиканского дома народного творчества.

До 31 июля есть возможность передать семейные фотографии советского и дореволюционного периодов в республиканский дом народного творчества по адресу: улица Коммунаров, 363. Для этого будет оформлен акт приёма и передачи, после чего лучшие фотографии пополнят экспозицию. После окончания фотовыставки все снимки будут возвращены. 

Подробнее с положением выставки и требованиями можно ознакомиться по ссылке

13:50, 25 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
89
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#история