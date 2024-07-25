Жители Удмуртии могут помочь в формировании фотовыставки «Фотографии из старого сундука»

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске с 5 августа начнёт работу республиканская фотовыставка «Фотографии из старого сундука» (18+). Жители Удмуртии могут помочь в её формировании. Об этом сообщает пресс-служба республиканского дома народного творчества.

До 31 июля есть возможность передать семейные фотографии советского и дореволюционного периодов в республиканский дом народного творчества по адресу: улица Коммунаров, 363. Для этого будет оформлен акт приёма и передачи, после чего лучшие фотографии пополнят экспозицию. После окончания фотовыставки все снимки будут возвращены.

Подробнее с положением выставки и требованиями можно ознакомиться по ссылке.