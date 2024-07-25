Михаил Трофимов назначен советником главы Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. Михаил Трофимов занял пост советника главы Удмуртии. Указ о назначении подписала временно исполняющая обязанности руководителя республики Ольга Абрамова.

«Назначить Трофимова Михаила Юрьевича советником Главы Удмуртской Республики с 22 июля 2024 года на срок полномочий Главы Удмуртской Республики», — говорится в документе.

Напомним, бывший руководитель объекта по уничтожению химического оружия в Камбарке Михаил Трофимов стал главой Можги в 2018 году. В 2020 году его переизбрали на этот пост.

В феврале 2023 года Трофимов по собственному желанию ушел с должности мэра. В апреле 2023 года Михаил Юрьевич был назначен советником председателя правительства Удмуртии, выступал региональным координатором по оказанию гуманитарной помощи Луганской Народной Республике, неоднократно совершал командировки в подшефный Удмуртии Лутугинский район ЛНР.