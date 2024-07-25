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Михаил Трофимов назначен советником главы Удмуртии

09:35, 25 июля, 2024
Андрей Поносов
журналист
Михаил Трофимов назначен советником главы Удмуртии
09:35, 25 июля, 2024
Андрей Поносов
журналист
527
0
#Удмуртия\n#глава Удмуртии\n#кадры\n#гуманитарная помощь\n#Лутугинский район ЛНР
Фото: vk.com/m_trofimov
527
0

До этого назначения экс-мэр Можги выступал региональным координатором по оказанию гуманитарной помощи от Удмуртии Луганской Народной Республике.

Ижевск. Удмуртия. Михаил Трофимов занял пост советника главы Удмуртии. Указ о назначении подписала временно исполняющая обязанности руководителя республики Ольга Абрамова.

«Назначить Трофимова Михаила Юрьевича советником Главы Удмуртской Республики с 22 июля 2024 года на срок полномочий Главы Удмуртской Республики», — говорится в документе.

Напомним, бывший руководитель объекта по уничтожению химического оружия в Камбарке Михаил Трофимов стал главой Можги в 2018 году. В 2020 году его переизбрали на этот пост.

В феврале 2023 года Трофимов по собственному желанию ушел с должности мэра. В апреле 2023 года Михаил Юрьевич был назначен советником председателя правительства Удмуртии, выступал региональным координатором по оказанию гуманитарной помощи Луганской Народной Республике, неоднократно совершал командировки в подшефный Удмуртии Лутугинский район ЛНР.

09:35, 25 июля, 2024
Андрей Поносов
журналист
527
0
#Удмуртия\n#глава Удмуртии\n#кадры\n#гуманитарная помощь\n#Лутугинский район ЛНР