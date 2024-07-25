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За полгода жители Удмуртии подали более 130 жалоб в Роспотребнадзор на нарушения в обращении с ТКО

17:00, 25 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
За полгода жители Удмуртии подали более 130 жалоб в Роспотребнадзор на нарушения в обращении с ТКО
17:00, 25 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
103
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#мусор
Фото: ИА «Сусанин»
103
0

Большая часть жалоб поступило в Ижевске. 

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за первое полугодие 2024 года было подано 137 жалоб в Роспотребнадзор на нарушения в обращении с твёрдыми коммунальными отходами. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа. 

60% жалоб поступило из Ижевска. 

В основном граждан не устраивал несвоевременный вывоз мусора, отсутствие специально отведённых площадок для складирования отходов, накопление строительного мусора, близость мусорок к жилым домам, а также отсутствие уборки мусорных площадок. 

В результате было выдано 30 предостережений о недопущении нарушений санитарного законодательства.

17:00, 25 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
103
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#мусор