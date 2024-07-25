За полгода жители Удмуртии подали более 130 жалоб в Роспотребнадзор на нарушения в обращении с ТКО

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за первое полугодие 2024 года было подано 137 жалоб в Роспотребнадзор на нарушения в обращении с твёрдыми коммунальными отходами. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

60% жалоб поступило из Ижевска.

В основном граждан не устраивал несвоевременный вывоз мусора, отсутствие специально отведённых площадок для складирования отходов, накопление строительного мусора, близость мусорок к жилым домам, а также отсутствие уборки мусорных площадок.

В результате было выдано 30 предостережений о недопущении нарушений санитарного законодательства.