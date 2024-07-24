Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии микрокредитную организацию оштрафовали за оскорбление должника в мессенджере. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Удмуртской Республике.

Мужчина обратился к приставам с жалобой, что сотрудники микрокредитной организации, требуя вернуть долг, используют ненормативную лексику, оскорбляют, унижают, оказывают психологическое давление. Также они грозятся написать и позвонить коллегам и родственникам должника.

Факт был установлен. Кроме того, оказалось, что в сутки мужчине отправили 5 сообщений в мессенджере с требованием вернуть долг, тогда как по закону можно только два.

В итоге организацию оштрафовали на 60 тыс. рублей по статье КоАП России «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности».