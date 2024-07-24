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В Удмуртии микрокредитную организацию оштрафовали за оскорбление должника в мессенджере

17:15, 24 июля, 2024
В Удмуртии микрокредитную организацию оштрафовали за оскорбление должника в мессенджере
17:15, 24 июля, 2024
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#Удмуртия\n#долг\n#должник\n#займ
Фото: unsplash.com (Utsman Media)
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Сотрудники использовали ненормативную лексику, оказывали психологическое давление.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии микрокредитную организацию оштрафовали за оскорбление должника в мессенджере. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Удмуртской Республике. 

Мужчина обратился к приставам с жалобой, что сотрудники микрокредитной организации, требуя вернуть долг, используют ненормативную лексику, оскорбляют, унижают, оказывают психологическое давление. Также они грозятся написать и позвонить коллегам и родственникам должника. 

Факт был установлен. Кроме того, оказалось, что в сутки мужчине отправили 5 сообщений в мессенджере с требованием вернуть долг, тогда как по закону можно только два. 

В итоге организацию оштрафовали на 60 тыс. рублей по статье КоАП России «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности».

17:15, 24 июля, 2024
392
0
#Удмуртия\n#долг\n#должник\n#займ