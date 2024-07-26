По требованию прокуратуры в Каракулино привели в безопасное состояние детские площадки

Каракулино. Удмуртия. В Каракулино после прокурорской проверки привели в нормативное состояние детские спортивно-игровые комплексы. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртской Республики.

Проверка выявила нарушения в состоянии спортивно-игровой инфраструктуры. Так, на ряде открытых детских площадок в селе обнаружены повреждения, представляющие угрозу для здоровья и жизни детей: навесное оборудование «лестница» имело дефект в виде торчащего металлического крюка, нарушена целостность ограждений площадок, на качелях-балансирах амортизационные упоры находились в неисправном состоянии, стойка на тренажере для пресса закреплена ненадлежащим образом.

После представления прокурора местная администрация устранила выявленные нарушения.

Отметим, только на этой неделе в Удмуртии двое детей пострадали на уличных игровых комплексах. 22 июля в Ижевске в одном из дворов упала массивная качель, во время обрушения конструкции рядом находилась группа ребят, и один из них получил травму.

23 июля на качелях в переулке Парковом в Можге был травмирован 8-летний ребёнок. Его доставили в больницу, где выявили перелом ноги. По обоим фактам проводится доследственная проверка.