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Гособоронзаказ по снайперским винтовкам ижевского концерна «Калашников» за год вырос в восемь раз

15:18, 10 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Гособоронзаказ по снайперским винтовкам ижевского концерна «Калашников» за год вырос в восемь раз
15:18, 10 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#Концерн «Калашников»
Фото: wikimedia.org
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Заказ включает в себя производство нескольких типов винтовок.

Ижевск. Удмуртия. Гособоронзаказ для концерна «Калашников» по снайперским винтовкам вырос в 8 раз. Об этом сообщает пресс-служба концерна.

Рост зафиксирован по итогам 2023 года в сравнении с 2022 годом. На производственных площадках концерна выпускаются снайперские винтовки Чукавина (СВЧ) и Драгунова (СВД), также предприятие поставляет в войска снайперские винтовки Драгунова со складывающимся прикладом и 7,62-мм снайперские винтовки СВ-98.

Напомним, в первом квартале 2023 года «Калашников» произвёл рекордное за последние 10 лет количество образцов вооружений. 

15:18, 10 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
60
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Концерн «Калашников»