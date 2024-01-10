Гособоронзаказ по снайперским винтовкам ижевского концерна «Калашников» за год вырос в восемь раз

Ижевск. Удмуртия. Гособоронзаказ для концерна «Калашников» по снайперским винтовкам вырос в 8 раз. Об этом сообщает пресс-служба концерна.

Рост зафиксирован по итогам 2023 года в сравнении с 2022 годом. На производственных площадках концерна выпускаются снайперские винтовки Чукавина (СВЧ) и Драгунова (СВД), также предприятие поставляет в войска снайперские винтовки Драгунова со складывающимся прикладом и 7,62-мм снайперские винтовки СВ-98.

Напомним, в первом квартале 2023 года «Калашников» произвёл рекордное за последние 10 лет количество образцов вооружений.