Экзамен по управлению квадрокоптерами успешно сдали участники команды по беспилотной авиации из Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии команда по беспилотной авиации успешно прошла вступительные испытания и прошла квалификационные испытания по управлению квадрокоптерами. Мероприятия приурочены к российскому конкурсу «Кибердром-2024» (12+). Об этом сообщила первый заместитель председателя правительства Удмуртии Ольга Абрамова.

В команде состоят сотрудники и ученики завода и академии «Калашников», а также студенты ИжГТУ им. М. Т. Калашникова. Сейчас в команде 39 участников в возрасте от 14 до 27 лет.

Далее команде предстоит этап «Зарница» — главной задачей которого является удалённое управление беспилотников с целью доставки груза при вмешательстве со стороны соперников.

«Особая признательность — тренеру нашей команды Сычеву Антону Владимировичу, руководителю проектов развития Калашников, который второй год принимает непосредственное участие в организации, тренировке и сопровождении наших команд участников конкурса «Кибердром», — отметила Ольга Абрамова.