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Экзамен по управлению квадрокоптерами успешно сдали участники команды по беспилотной авиации из Удмуртии

17:35, 17 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Экзамен по управлению квадрокоптерами успешно сдали участники команды по беспилотной авиации из Удмуртии
17:35, 17 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
27
0
#беспилотники\n#Концерн «Калашников»\n#ИжГТУ
Фото: vk.com/abramovaapk
27
0

Сейчас в команде состоят 39 ребят в возрасте от 14 до 27 лет.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии команда по беспилотной авиации успешно прошла вступительные испытания и прошла квалификационные испытания по управлению квадрокоптерами. Мероприятия приурочены к российскому конкурсу «Кибердром-2024» (12+). Об этом сообщила первый заместитель председателя правительства Удмуртии Ольга Абрамова.

В команде состоят сотрудники и ученики завода и академии «Калашников», а также студенты ИжГТУ им. М. Т. Калашникова. Сейчас в команде 39 участников в возрасте от 14 до 27 лет.

Далее команде предстоит этап «Зарница» — главной задачей которого является удалённое управление беспилотников с целью доставки груза при вмешательстве со стороны соперников.

«Особая признательность — тренеру нашей команды Сычеву Антону Владимировичу, руководителю проектов развития Калашников, который второй год принимает непосредственное участие в организации, тренировке и сопровождении наших команд участников конкурса «Кибердром», — отметила Ольга Абрамова.

17:35, 17 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
27
0
#беспилотники\n#Концерн «Калашников»\n#ИжГТУ