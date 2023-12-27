«Калашников» к 2026 году построит ледокольный буксир для Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург. «Калашников» до конца 2026 года построит ледокольный буксир для Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба группы компаний «Калашников».

Судостроительный завод концерна «Верфь братьев Нобель» уже подписал контракт с Комитетом по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга.

Проект буксира ледокольного типа «Нарвская застава» разработал «Инженерный центр судостроения» из Санкт-Петербурга. Судно в основном будет использоваться в акваториях рек Нева и Свирь на всей протяженности судоходных путей, в Ладожском и Онежском озёрах, в прибрежных районах Финского залива и примыкающих к территории Ленинградской области.

Ледокольный буксир будет разрушать лёд на реке Нева и у мест забора воды из неё, а также прокладывать каналы для ледовой проводки судов. Помимо этого, «Нарвскую заставу» планируется использовать при аварийно-спасательных операциях, для ликвидации разливов нефтепродуктов и тушения пожаров.

Чтобы проходить под мостами на Неве, в судне предусмотрены подъемно-опускная рулевая рубка и заваливаемые мачты и антенны. В длину буксир достигнет около 42,5 м. Максимальная численность экипажа составит 8 человек. На воде без пополнения запасов судно сможет находиться 5 дней.

«Профессиональные компетенции работников и производственные мощности судостроительного предприятия позволяют выполнить данный заказ в указанные сроки и с высоким качеством», — прокомментировал гендиректор завода «Верфь братьев Нобель» Дмитрий Быстров.

На предприятии уже начали подготавливать производственную площадку для закладки судна.