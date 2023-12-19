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Ижевский концерн «Калашников» выполнил госзаказ по производству беспилотников «КУБ»

15:30, 19 декабря, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Ижевский концерн «Калашников» выполнил госзаказ по производству беспилотников «КУБ»
15:30, 19 декабря, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
204
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Концерн «Калашников»\n#СВО
Фото: zala-aero.com
204
0

Управляемые боеприпасы хорошо зарекомендовали себя в боевых условиях.

Ижевск. Удмуртия. Государственный контракт 2023 года на поставку беспилотников «КУБ» выполнен ижевским концерном «Калашников» на 100%. Об этом сообщает пресс-служба акционерного общества.

Данные управляемые боеприпасы прошли проверку боем и хорошо зарекомендовали себя на передовой. «КУБ» — беспилотник повышенного могущества. Ранее об увеличении боевой мощи этого управляемого снаряда после отзывов военных рассказал глава «Калашникова» Алан Лушников. Также, по его словам, серийное производство «КУБов» увеличилось более чем в 2 раза.

15:30, 19 декабря, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
204
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Концерн «Калашников»\n#СВО