Ижевский механический завод почти на четверть увеличил объём производства с 2022 года

Ижевск. Удмуртия. Ижевский механический завод (АО «ИМЗ») увеличил объём производства на 24% по сравнению с 2022 годом. Выручка предприятия также поднялась на 36% по итогам года, передаёт пресс-служба концерна «Калашников», в который входит предприятие.

Вырос выпуск комплектующих изделий по кооперации для продукции специального назначения: в четвертом квартале 2023 года ИМЗ вышел на рекордные показатели с момента существования этого направления производства, а по итогам года изготовление отдельных видов продукции спецназначения увеличилось втрое. ИМЗ значительно нарастил производство боевых пистолетов, выпустив в 2023 году короткоствольного оружия в пять раз больше, чем годом ранее.

Рост объёмов выпуска стал возможен благодаря развитию производственных мощностей предприятия. В 2023 году завод инвестировал в закупку нового оборудования и модернизацию существующего производства около 1 млрд рублей. В 2024 году обновление будет продолжено: до конца года планируется вложить в усовершенствование производства и инфраструктуры еще около 800 млн рублей. Реализуемая программа модернизации позволит усилить компетенции в литейном производстве и выпуске собственного инструмента, оптимизировать технологические процессы и повысить качество продукции.

Значительного роста производства ИМЗ достиг и путем роста эффективности производства и интенсивности труда: численность персонала на предприятии увеличилась лишь на 5% за год. При этом средняя заработная плата работников ИМЗ выросла на 23%.

«В планах ИМЗ на 2024 год — своевременное и качественное выполнение всех государственных оборонных заказов, что позволит нарастить выпуск продукции еще на 60%. Таким образом, в 2023–2024 годах предприятие обеспечит почти двукратный рост производства», — отметил управляющий директор АО «Ижевский механический завода» Валентин Каргин.

Напомним, в январе сообщалось, что на ИМЗ в пять раз увеличилось производство боевых пистолетов.