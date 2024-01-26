Ижевский концерн «Калашников» впервые представит дрон СКАТ 350 М

Ижевск. Удмуртия. Концерн «Калашников» впервые представит на выставке в Эр-Рияде (18+) беспилотник СКАТ 350 М. Комплекс является результатом модернизации зарекомендовавшего себя дрона Supercam 350. Об этом сообщает пресс-служба концерна.

Предприятие примет участие во 2-й Всемирной оборонной выставке World Defence Show (WDS) 2024 в Эр-Рияде. Впервые представленный российский беспилотник предназначен для воздушной разведки в оптическом и инфракрасном диапазонах. Специалисты «Калашникова» улучшили аэродинамику и модернизировали средства наземного управления. Также повышена прочность крыла и управляющих элементов, проведена автоматизация отдельных функций.