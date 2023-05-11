Ижевский концерн «Калашников» выпустил рекордное за последние 10 лет количество оружия

Ижевск. Удмуртия. Ижевское АО «Концерн «Калашников» произвело рекордное за последние 10 лет количество образцов вооружений. Об этом по итогам работы предприятия в первом квартале 2023 года сообщает пресс-служба концерна.

С начала года объем производства оружейной продукции на предприятиях дивизиона «Калашников» вырос на 38%. На 8% больше стала загрузка оборудования по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Вместе с тем завод продолжил серийное освоение новых образцов для Вооруженных сил России, в том числе пистолета-пулемета ППК-20, также полным ходом идет модернизация действующих производств, сообщил президент АО «Концерн «Калашников» Алан Лушников.

«Мы с удовлетворением можем заявить, что задачи, которые в прошлом году поставили перед концерном Президент и министр обороны России по увеличению объемов выпуска продукции в рамках ГОЗ, выполняются нами в полном объеме. Это касается, кстати, не только стрелкового оружия, но и многой иной производимой нами номенклатуры. В рамках начатого перевооружения производства в концерне в ближайшем будущем будет проведен ряд преобразований, о которых мы объявим дополнительно», – прокомментировал Лушников.