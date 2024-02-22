В Ижевске запущен новый цех термообработки деталей для высокоточных снарядов

Ижевск. Удмуртия. На ижевском заводе концерна «Калашников» пущен в работу новый цех термообработки заготовок для высокоточных снарядов. Об этом сообщает пресс-служба концерна.

Площадь нового цеха 2 тысячи кв. м. Он рассчитан на 20 вакуумных и отпускных печей для термической обработки деталей, использующихся в производстве высокоточных снарядов. Оборудование работает на современном программном обеспечении.

Модернизация происходит в рамках роста объёмов производства, которое происходит на фоне кратно выросшего в этом году государственного контракта.