Ижевский концерн «Калашников» представит комплекс с беспилотником СКАТ 350 М на выставке в Санкт-Петербурге

Ижевск. Удмуртия. Комплекс с беспилотным ретательным аппаратом СКАТ 350 м, производящийся концерном «Калашников», будет впервые представлен на выставке «Экспотехностраж» (18+). Мероприятие пройдёт 3-5 апреля в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба концерна «Калашников».

Комплекс уже успешно применяется в зоне СВО. При помощи СКАТа спецназ Росгвардии в марте обнаружил и обеспечил поражение вражеской РСЗО Vampir, которая готовилась к обстрелу Белгорода. Беспилотник выполняет роль воздушного разведчика.