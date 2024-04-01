Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Ценность семейных отношений Лонгрид Город для жизни и воспитания детей Лонгрид На земле и в воздухе — мы всё равно семья Лонгрид

Ижевский концерн «Калашников» представит комплекс с беспилотником СКАТ 350 М на выставке в Санкт-Петербурге

16:20, 01 апреля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Ижевский концерн «Калашников» представит комплекс с беспилотником СКАТ 350 М на выставке в Санкт-Петербурге
16:20, 01 апреля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
304
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Концерн «Калашников»
Фото: ИА «Сусанин»
304
0

Летательный аппарат будет представлен на выставке «Экспотехностраж».

Ижевск. Удмуртия. Комплекс с беспилотным ретательным аппаратом СКАТ 350 м, производящийся концерном «Калашников», будет впервые представлен на выставке «Экспотехностраж» (18+). Мероприятие пройдёт 3-5 апреля в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба концерна «Калашников».

Комплекс уже успешно применяется в зоне СВО. При помощи СКАТа спецназ Росгвардии в марте обнаружил и обеспечил поражение вражеской РСЗО Vampir, которая готовилась к обстрелу Белгорода. Беспилотник выполняет роль воздушного разведчика.

16:20, 01 апреля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
304
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Концерн «Калашников»