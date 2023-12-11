В Удмуртии открылась регистрация на международный фестиваль «Калашников-Технофест»

Ижевск. Удмуртия. Открылась регистрация на международный фестиваль «Калашников-Технофест» (12+), который пройдёт со 2 по 11 февраля в Ижевске.

В программе мероприятия ожидаются бои мобильных роботов, где основной задачей соревнования станет нанесение максимального ущерба роботу соперника. Площадками для проведения фестиваля станут: ИжГТУ имени М. Т. Калашникова, «Академия Калашников» и УдГУ.

Появится новая дисциплина «Фигурное воздухоплавание», в которой участникам будет необходимо запрограммировать дрон так, чтобы он прошёл траекторию с максимальной точностью, затратив при этом минимальное время. Помимо этого, беспилотники будут соревноваться в дрон-рейсинге.

Также новой дисциплиной станут соревнования по метательным зальным моделям полукопий. Суть соревнований проста – метание изготовленных самостоятельно полукопий в центр круга на точность.

Расписание всех мероприятий появится после 20 января на сайте «Калашников-Технофест».

А зарегистрироваться как участник можно по ссылке.