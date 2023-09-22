Закрыть
Все разделы Поиск
Ижевское оружие Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
ДТП Удмуртии Спецпроект Здоровье Спецпроект
33 несчастья Ижевского цирка Лонгрид Ижевский механический: в бою и в мирной жизни Лонгрид «ТЭС»: готовы решать важные для Удмуртии задачи Лонгрид

На фасаде одного из корпусов концерна «Калашников» в Ижевске появился мурал

11:45, 22 сентября, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
На фасаде одного из корпусов концерна «Калашников» в Ижевске появился мурал
11:45, 22 сентября, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
388
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#мурал\n#художники\n#Концерн «Калашников»\n#День оружейника
Фото: пресс-служба администрации Ижевска
388
0

Своим рисунком художники поблагодарили заводчан за их труд.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске ко Дню оружейника создали новый арт-объект. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска. 

На фасаде одного из корпусов концерна «Калашников» появился мурал. Его нарисовали местные художники Татьяна Трусова и Сергей Азиатцев. 

На 16-метровой картине они изобразили работников завода, отрисовали логотип предприятия и написали фразы «Спасибо за труд» и «Оружие победы куется здесь». На работу у художников ушло 4 дня.

Напомним, что Татьяна Трусова не первый раз разрисовывает здания Ижевска. Ранее она нарисовала муралы «Город на Иже» и «Книга — немой учитель». 

11:45, 22 сентября, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
388
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#мурал\n#художники\n#Концерн «Калашников»\n#День оружейника