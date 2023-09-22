На фасаде одного из корпусов концерна «Калашников» в Ижевске появился мурал

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске ко Дню оружейника создали новый арт-объект. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

На фасаде одного из корпусов концерна «Калашников» появился мурал. Его нарисовали местные художники Татьяна Трусова и Сергей Азиатцев.

На 16-метровой картине они изобразили работников завода, отрисовали логотип предприятия и написали фразы «Спасибо за труд» и «Оружие победы куется здесь». На работу у художников ушло 4 дня.

Напомним, что Татьяна Трусова не первый раз разрисовывает здания Ижевска. Ранее она нарисовала муралы «Город на Иже» и «Книга — немой учитель».