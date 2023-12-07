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Ижевский концерн «Калашников» начал производить мобильные пункты управления БПЛА

08:30, 07 декабря, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Ижевский концерн «Калашников» начал производить мобильные пункты управления БПЛА
08:30, 07 декабря, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
219
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Концерн «Калашников»\n#военная техника
Фото: ИА «Сусанин»
219
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Пункт управления создан на базе шасси автомобиля КАМАЗ-4350 повышенной проходимости.

Ижевск. Удмуртия. Ижевский концерн «Калашников» освоил производство пунктов управления беспилотниками на базе шасси автомобиля КАМАЗ-4350 повышенной проходимости. Об этом сообщает пресс-служба концерна.

Комплексы предназначены для корректировки стрельбы высокоточными боеприпасами, транспортирования, хранения и обслуживания возимого комплекса с БПЛА.

Партия изготовлена в рамках государственного контракта с ООО «НПО «Ижевские беспилотные системы». Партия спецмашин изготовлена в срок на ижевской площадке концерна «Калашников».

08:30, 07 декабря, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
219
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Концерн «Калашников»\n#военная техника