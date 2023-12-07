Ижевский концерн «Калашников» начал производить мобильные пункты управления БПЛА

Ижевск. Удмуртия. Ижевский концерн «Калашников» освоил производство пунктов управления беспилотниками на базе шасси автомобиля КАМАЗ-4350 повышенной проходимости. Об этом сообщает пресс-служба концерна.

Комплексы предназначены для корректировки стрельбы высокоточными боеприпасами, транспортирования, хранения и обслуживания возимого комплекса с БПЛА.

Партия изготовлена в рамках государственного контракта с ООО «НПО «Ижевские беспилотные системы». Партия спецмашин изготовлена в срок на ижевской площадке концерна «Калашников».