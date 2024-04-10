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Концерн «Калашников» выпустил ретро-версию электрического мотоцикла «ИЖ-49»

17:58, 10 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Концерн «Калашников» выпустил ретро-версию электрического мотоцикла «ИЖ-49»
17:58, 10 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#Концерн «Калашников»\n#мотоциклы\n#коллекционеры
Фото: unsplash.com (Scorn Pion)
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Он стал первым в лимитированной серии.

Ижевск. Удмуртия. Концерн «Калашников» создал электрическую версию мотоцикла «ИЖ-49». Об этом сообщает пресс-служба предприятия. 

Этот транспорт стал первым в лимитированной серии коллекционных мотоциклов. Отмечается, что одноместный мотоцикл в ретро-стиле предназначен для поездок по городу. Байк имеет передовую технологичную начинку и лаконичные формы.

В «ИЖ-49 ретро» установлен бесщеточный двигатель постоянного тока c воздушным охлаждением. Максимально двухколесный транспорт может разогнаться до 95 км/ч. Запас хода, в зависимости от условий и манеры езды, достигает 100 км.

Напомним, что в коллекционную серию войдут исторические реплики мотоциклов, которые выпускались на Ижмаше с 1951 по 1990 год и экспериментальные модели и разработки «Калашникова». 

17:58, 10 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
306
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Концерн «Калашников»\n#мотоциклы\n#коллекционеры