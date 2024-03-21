Концерн «Калашников» создаёт серию коллекционных мотоциклов «ИЖ»

Ижевск. Удмуртия. Концерн «Калашников» готовит к выпуску лимитированную партию мотоциклов «ИЖ». Об этом сообщает пресс-служба концерна.

Концерн делает реплики моделей мотоциклов, которые выпускались на Ижевском машиностроительном заводе с 1951 по 1990 год. В лимитированную серию войдёт электрический байк типа «Café Racer», тяжёлый мотоцикл «ИЖ», модификации электромотоцикла «Пульсар», а также экспериментальные экземпляры и современные разработки «Калашникова».

Отмечается, что в первую очередь лимитированная серия предназначена для коллекционеров и просто любителей мотоциклов.

«В перспективе, если возникнет такая необходимость, концерн сможет предложить свои эффективные варианты развития отечественной мотоциклетной отрасли, внедрения передовых решений в области мотостроения», — заявил президент концерна «Калашников» Алан Лушников.

Он отметил, что для этого предприятие имеет всё необходимое: богатый опыт в создании машин под брендом «ИЖ», современную производственную базу и профессионалов в своём деле.