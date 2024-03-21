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Концерн «Калашников» создаёт серию коллекционных мотоциклов «ИЖ»

13:30, 21 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Концерн «Калашников» создаёт серию коллекционных мотоциклов «ИЖ»
13:30, 21 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
103
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#Концерн «Калашников»\n#мотоциклы
Фото: ИА «Сусанин»
103
0

В неё войдут реплики двухколесного транспорта, которые выпускались на «Ижмаше» с 1951 по 1990 год.

Ижевск. Удмуртия. Концерн «Калашников» готовит к выпуску лимитированную партию мотоциклов «ИЖ». Об этом сообщает пресс-служба концерна

Концерн делает реплики моделей мотоциклов, которые выпускались на Ижевском машиностроительном заводе с 1951 по 1990 год. В лимитированную серию войдёт электрический байк типа «Café Racer», тяжёлый мотоцикл «ИЖ», модификации электромотоцикла «Пульсар», а также экспериментальные экземпляры и современные разработки «Калашникова». 

Отмечается, что в первую очередь лимитированная серия предназначена для коллекционеров и просто любителей мотоциклов. 

«В перспективе, если возникнет такая необходимость, концерн сможет предложить свои эффективные варианты развития отечественной мотоциклетной отрасли, внедрения передовых решений в области мотостроения», — заявил президент концерна «Калашников» Алан Лушников. 

Он отметил, что для этого предприятие имеет всё необходимое: богатый опыт в создании машин под брендом «ИЖ», современную производственную базу и профессионалов в своём деле. 

13:30, 21 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
103
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Концерн «Калашников»\n#мотоциклы