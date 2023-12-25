Правящий архиерей Удмуртии подписал соглашение с фондом «Защитники Отечества»

Ижевск. Удмуртия. Митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин подписал соглашение с фондом «Защитники Отечества» и встретился с родственниками погибших участников спецоперации. Об этом сообщила пресс-служба Ижевской епархии.

Соглашение предполагает несколько направлений сотрудничества:

- духовно-нравственная поддержка участников СВО и членов их семей;

- поддержание нравственных, духовных и семейных ценностей, российских православных традиций, сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей;

- гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей, подростков и молодёжи;

- организация и предоставление социальных услуг по направлениям защиты материнства и детства, народосбережения, социальной реабилитации и ресоциализации нарко- и алкозависимых, а также гуманитарной, психологической и правовой помощи семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, одиноким пожилым и бездомным людям.

Для реализации последнего направления в соглашении отмечено, что со стороны епархии могут выступать подведомственные ей организации: региональное движение «За жизнь», АНО «Служба социальной помощи «Доброе сердце» и общественная организация «Православная молодёжь Удмуртии».

Указанные направления могут быть реализованы в разных формах, например:

- организация тематических встреч для участников СВО, членов их семей с представителями епархии;

- организация и проведение познавательных и паломнических экскурсий по святым местам Удмуртской Республики;

- совершение богослужений с участием ветеранов, участников СВО, членов их семей;

- взаимное участие в мероприятиях, круглых столах, в том числе в выездных посещениях лечебных учреждений, где проходят лечение и реабилитацию участники СВО;

- взаимодействие в рамках организации и предоставления социальных услуг по направлениям защиты материнства и детства и народосбережения, социальной реабилитации и ресоциализации нарко- и алкозависимых, а также гуманитарной, психологической и правовой помощи семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, одиноким пожилым и бездомным людям;

- проведение благотворительных акций;

- взаимное информационное сопровождение мероприятий.

Первое же мероприятие в рамках соглашения состоялось сразу после его подписания: митрополит Викторин встретился с матерями и жёнами погибших участников СВО, побеседовал с ними, выразил слова поддержки, а также вручил памятные подарки.