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Ижевчанам напомнили, где оказывается медицинская помощь при получении травмы

10:55, 27 ноября, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Ижевчанам напомнили, где оказывается медицинская помощь при получении травмы
10:55, 27 ноября, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
135
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#гололед\n#травмы
Фото: ИА «Сусанин»
135
0

При серьёзном повреждении можно обратиться в скорую помощь.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске из-за перепадов температур на дорогах установилась гололедица, грозящая повышением травматизма. Гражданам напомнили, где в городе оказывают помощь при получении травм. Об этом сообщает вице-премьер Эльвира Пинчук.

При получении серьёзной травмы можно обратиться в скорую помощь по телефону 103.

Взрослые могут обратиться в травматологическую поликлинику ГКБ №6 на улице Труда, 1 и в травмпункт Городской больницы №3 на улице Нагорной, 56. Юным ижевчанам помощь оказывается в детском травматологическом отделении ДГКБ №2 на улице Наговицына, 10.

В региональном Минздраве напомнили о правилах, снижающих риск получить травму на улице:

·        носить нескользящую обувь с устойчивой подошвой;

·        смотреть под ноги, идти неспеша;

·        по гололёду идти на полусогнутых ногах, слегка расслабив их в коленях и опираясь на всю ступню;

·        при выходе из зданий следует обращать внимание на скопление снежных масс, наледи и сосулек на крышах, обходить места возможного их обрушения. 

10:55, 27 ноября, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
135
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#гололед\n#травмы