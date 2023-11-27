Ижевчанам напомнили, где оказывается медицинская помощь при получении травмы

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске из-за перепадов температур на дорогах установилась гололедица, грозящая повышением травматизма. Гражданам напомнили, где в городе оказывают помощь при получении травм. Об этом сообщает вице-премьер Эльвира Пинчук.

При получении серьёзной травмы можно обратиться в скорую помощь по телефону 103.

Взрослые могут обратиться в травматологическую поликлинику ГКБ №6 на улице Труда, 1 и в травмпункт Городской больницы №3 на улице Нагорной, 56. Юным ижевчанам помощь оказывается в детском травматологическом отделении ДГКБ №2 на улице Наговицына, 10.

В региональном Минздраве напомнили о правилах, снижающих риск получить травму на улице:

· носить нескользящую обувь с устойчивой подошвой;

· смотреть под ноги, идти неспеша;

· по гололёду идти на полусогнутых ногах, слегка расслабив их в коленях и опираясь на всю ступню;

· при выходе из зданий следует обращать внимание на скопление снежных масс, наледи и сосулек на крышах, обходить места возможного их обрушения.