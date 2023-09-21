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Житель Удмуртии убил продавщицу за отказ продать алкоголь в долг

08:30, 21 сентября, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Житель Удмуртии убил продавщицу за отказ продать алкоголь в долг
08:30, 21 сентября, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
741
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#суд\n#убийство\n#нападение
Фото: unsplash.com (Tingey Injury Law Firm)
741
0

Женщина скончалась от ножевых ранений.

Глазов. Удмуртия. В Глазовском районе осудили 29-летнего местного жителя, который убил продавщицу в магазине. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии.  

Суд установил, что пьяный мужчина пришел в магазин в деревне Адам, где потерпевшая работала продавцом. Женщина отказалась отдать обвиняемому спиртные напитки в долг, в результате чего мужчина напал на ее. Злоумышленник нанес потерпевшей множество ножевых ранений, от которых она скончалась на месте.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России («Убийство»). Суд приговорил злоумышленника к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. 

08:30, 21 сентября, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
741
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#суд\n#убийство\n#нападение