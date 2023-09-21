Житель Удмуртии убил продавщицу за отказ продать алкоголь в долг

Глазов. Удмуртия. В Глазовском районе осудили 29-летнего местного жителя, который убил продавщицу в магазине. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии.

Суд установил, что пьяный мужчина пришел в магазин в деревне Адам, где потерпевшая работала продавцом. Женщина отказалась отдать обвиняемому спиртные напитки в долг, в результате чего мужчина напал на ее. Злоумышленник нанес потерпевшей множество ножевых ранений, от которых она скончалась на месте.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России («Убийство»). Суд приговорил злоумышленника к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.