Производитель отопительного оборудования из Ижевска выполнит заказ для Смоленской АЭС

Работу ведет завод «Альтернативная энергия» — участник медиапроекта «Удмуртия ЗАВОДит».

Ижевск. Удмуртия. Завод «Альтернативная энергия» из Ижевска выполняет заказ по производству индукционных контейнеров теплоснабжения санатория для работников атомной электростанции в Смоленской области. Мощность индукционных контейнеров составит 1,5 Мегаватт. Об этом рассказали на ижевском предприятии.

Героем очередной серии медиапроекта «Удмуртия ЗАВОДит» (6+) стал ижевский завод теплового оборудования «Альтернативная энергия». 15 лет эта производственная компания выпускает в Ижевске различные виды отопительного оборудования на основе индукционного нагрева.

В самом начале производственного пути здесь выпускали бытовые электронагреватели мощностью до 50 киловатт для частных заказчиков. Сейчас производят котлы мощностью до 10 000 киловатт. Внедрение технологии индукционного нагрева позволяет эффективно организовать теплоснабжение промышленных зданий и сооружений, систем горячего водоснабжения и вентиляции, нагрева нефти и нефтепродуктов, производственных технологических процессов.

«Нам понравилась сама идея. Индукционный принцип нагрева более экономичный и безопасный. Мы стали разрабатывать свой конструктив, потому что вся продукция на рынке запатентована. Уникальная инженерная разработка позволила нам создать совершенный нагреватель для отопления помещений. Мы вышли на рынок со своим изобретением, собственной разработкой и патентом. И далее началось масштабирование», — рассказал в интервью ИА «Сусанин» директор завода теплового оборудования «Альтернативная энергия» Иван Кочуров.

Над созданием отопительного оборудования трудятся 30 сотрудников. Всё производство компактно сосредоточено в одном помещении. Здесь размещаются участки заготовки, сварки, намотки катушек, сборки электрошкафов и порошковой покраски. Сюда поступает металлозаготовка, на выходе заказчика ожидает готовая к эксплуатации продукция.

Если говорить о производственных показателях, то 2023 год предприятие завершило с двукратным увеличением оборотов по сравнению с 2021 годом. Фиксируется постоянный рост заказов. В основном, это B2B и В2G — производственный бизнес и государственный сектор.

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