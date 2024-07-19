Из-за сбоя Windows по всему миру прекратили работу аэропорты

Редмонд. США. Массовый сбой операционной системы Windows произошел во всем мире. Как сообщает RT, это парализовало работу многих банков, телекомпаний, супермаркетов, предприятий и аэропортов.

В частности, временно прекратили отправку и прием лайнеров воздушные гавани Берлина, Франкфурта-на-Майне, Кельна, Вены, Осло, Сиднея, ряда городов США, Турции и Индии.

Проблемы отмечаются также у рядовых пользователей операционной системы Windows 10. На мониторах появляется «синий экран смерти», при этом невозможно перезагрузить десктоп.

Причиной специалисты называют обновление от поставщика решений информационной безопасности CrowdStrike.

При этом на работе российских аэропортов сбой не сказался, поскольку они давно отказались от программных продуктов компании Microsoft, пояснил RT авиаэксперт Роман Гусаров.

Напомним, в конце июня апдейт для Windows 11 вызвал непрекращающуюся перезагрузку компьютеров.