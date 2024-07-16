Власти Удмуртии намерены отправить заявку на открытие особой экономической зоны в республике до конца августа

Ижевск. Удмуртия. Правительство Удмуртии продолжает работу по обоснованию и продвижению проекта открытия на территории республики особой зоны экономического развития. Окончательно пакет документов для Минэкономразвития может быть сформирован уже в августе. Об этом рассказала на состоявшейся 16 июля встрече с представителями СМИ первый заместитель главы регионального кабинета министров Ольга Абрамова.

По её словам, на сегодня намерения рассмотреть Удмуртию как площадку для развития своего бизнеса в условиях особого экономического режима высказали семь потенциальных резидентов. Минимальная сумма привлекаемых в рамках выделения ОЭЗ инвестиций должна составлять от 8 млрд рублей, и эту планку по итогам предварительных договоренностей с бизнесом республика выдерживает.

Параллельно идет разработка проекта по прокладке инженерных коммуникаций как внутри будущей площадки, так и пути подвода необходимой инфраструктуры промышленного обеспечения к самой территории ОЭЗ. По словам Ольги Абрамовой, только по сегодняшним заявкам потенциальным резидентам на прокладку сетей энергоснабжения к границе особой экономической зоны «Ижевск» в Завьяловском районе потребуется не менее 1 млрд рублей.

Напомним, предварительную готовность разместить свои новые мощности под Ижевском выразило российское предприятие, имеющее планы открыть молокоперерабатывающее производство, а также китайский инвестор, планирующий расширить свои возможности в области металлообработки.